Обидчику Колесникова суд скостил 2 года

Сегодня Апелляционный суд Донецкой области изменил приговор издателю «Донецкой мафии» Борису ПЕНЧУКУ, сократив ему срок лишения свободы с 8 до 6 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, суд вынес решение изменить прежний приговор Ворошиловского районного суда г. Донецка от 2 марта 2009 года (о 8 годах лишениях свободы – УНИАН) и назначил окончательный приговор в отношении Б.ПЕНЧУКА в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало исполнение приговора суд постановил считать с 9 октября 2008 года.

Адвокаты Б.ПЕНЧУКА заявили журналистам после сегодняшнего судебного заседания о том, что намерены подавать апелляцию на данное решение в Верховный суд Украины и в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН. 2 марта 2009 года Ворошиловским районным судом Донецка Б.ПЕНЧУК был осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст. 189 ч.4 - «Вымогательство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и по ст. 383 ч.2 – «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», которая предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 189 ч.4 осужденный получил 8 лет лишения свободы, по ст. 382 ч.2 – 5 лет лишение свободы, т. о. итоговый срок - 8 лет.

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Бориса КОЛЕСНИКОВ, на тот момент председателя Донецкого облсовета в вымогательстве акций «Белого лебедя». В результате против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.