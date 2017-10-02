Оккупанты призовут более 2 тысяч крымчан в российскую армию

В аннексированном Крыму на военную службу в российскую армию призовут более 2 тысяч граждан. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает Крым.Реалии.

В силовом ведомстве утверждают, что призовники "будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота".

"Согласно графику первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября", - сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Крымская правозащитная группа обращается к жителям Крыма с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службы в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове. Крымчан на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН, которые это запрещают.