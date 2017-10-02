Международный конкурс присудил звание лучшего европейского курортного комплекса отелю в аннексированном Крыму

Отель Mriya Resort & Spa в аннексированном Крыму получил награду World Travel Awards как лучший европейский курортный комплекс для отдыха.

World Travel Awards — профессиональная награда в сфере туристического рынка, церемония награждения победителей прошла в Санкт-Петербурге 1 октября, сообщает издание «Ведомости».

Mriya Resort & Spa в третий раз получил эту награду, отмечает издание.

В прошлом году курорт назвали лучшим в этой же номинации, а в 2014-м Mriya Resort & Spa признали «лучшим новым европейским курортом».

Комплекс премиум-класса Mriya Resort & Spa на 408 номеров и 14 вилл на отдельной территории расположен в поселке Симеиз в городском округе Ялта.

Стоит отметить, что церемония награждения лауреатов конкурса состоялась в России в связи с тем, что награждали европейский сегмент.

По данным издания, стоимость возведения курорта, расположенного на территории 27 га, составила $ 300 млн. Его строительство было профинансировано российским Сбербанком.

Он включает в себя пятизвездочный отель, медицинский и spa-центры международного уровня, а также современный конгресс-центр.

Концепцию проекта Mriya Resort & Spa разрабатывал известный британский архитектор Норман Фостер — автор стадиона «Уэмбли», моста «Миллениум» в Лондоне, небоскреба «Торре Каха» в Мадриде, небоскреба «Херст-тауэр» в Нью-Йорке и аэропорта Гонконга.

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Комплекс открылся 14 августа 2014 года. Поэтому, вероятно, архитектор Фостер разрабатывал проект комплекса еще до того, как Крым был аннексирован Россией.

Отметим, что в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признавала так называемый «референдум», который привел к аннексии Крыма.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму, инициированное Украиной и поддержанное Третьим комитетом Генассамблеи.

Ранее Минкульт призвал ЮНЕСКО не допустить раскопки в аннексированном Крыму.