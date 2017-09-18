Оккупанты в Крыму начали незаконные раскопки возле "Ласточкиного гнезда"

Россия начала незаконные раскопки и проведение инженерных геологических работ, а именно бурение скалы, на которой находится памятник национального значения дворец «Ласточкино гнездо». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

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«Российская оккупационная власть продолжает проводить на территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки», - говорится в отчете ЮНЕСКО.

В ведомстве подчеркнули, что украинская власть не давала разрешения на проведение таких работ.

Отмечается, что среди прочего, с апреля текущего года такие работы проводятся на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия, в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала, который оккупационная власть планирует разрушить полностью.

В целом, в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и два разрешения на проведение работ на территории Севастополя.

«Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (1954 г.) запрещают проведение каких-либо археологических раскопок на оккупированной территории, а также какие-либо изменения культурных ценностей», - отметили в МинВОТ.

В министерстве напомнили, что власть Украины собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых «археологов», которые в нарушение международных конвенций о защите исторических памятников и вопреки украинскому законодательству проводят незаконные раскопки на оккупированной территории Украины.

На сегодняшний день в список лиц, незаконная деятельность которых в этой сфере регистрируется, включены 33 ученых из разных институтов Российской академии наук, которые сообщили о результатах своей работы в журналах РАН.

В отчете ЮНЕСКО отмечается, что любые мероприятия РФ в оккупированном Крыму, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, являются прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.