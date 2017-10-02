В Нацполиции объяснили причину закрытия информации о деле Шеремета в открытом реестре

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев объяснил причину закрытия в открытом реестре информации о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло летом 2016 года.

Читайте такжеВ полиции не могут назвать фамилию лица, совершившего убийство Шеремета"Следственная группа по расследованию дела об убийстве Шеремета отрабатывает ряд рабочих версий, без решений суда нам невозможно проводить дальнейшие следственные действия", - сказал Князев на брифинге.

"Учитывая ту ситуацию, что это правонарушение - одно из тех, которые имеют большую общественную нагрузку, мы обратились в суд о закрытии информации в открытом реестре. Суд нам согласовал это, и мы работаем дальше", - заявил Князев.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что следствие не может проходить под наблюдением видеокамер журналистов.

"Следствие - это процесс, который предполагает определенную закрытость для обеспечения результата и эффективности", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.