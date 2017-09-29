Летел низко и внезапно упал: очевидцы о падении военного самолета под Хмельницким (видео)

На Хмельнитчине разбился военный самолет, погибли двое пилотов. Кто они - летчики или курсанты - военное командование пока не сообщает. Связь с учебным Л-39 диспетчеры потеряли в полдень, когда он должен был быть в небе над Староконстантиновом. А затем обломки нашли в кукурузном поле близ села Берегели, передает ТСН.

Самолет упал где-то на поле. Полицейские и военные полностью оцепили всю территорию и никого туда не пускают. В небе над местом падения кружил самолет. Вероятно, он искал обломки Л-39. По словам очевидцев, они разлетелись по меньшей мере на 200 метров. Два пилоты погибли сразу. Их фамилии пока не обнародуют.

Возле места падения - двухуровневые блокпосты: сначала не пропускают полицейские, потом - военные.

Журналистам удалось найти очевидца, который первый прибыл на место падения самолета. Говорит, Л-39 летел низко и внезапно упал.

"Ничего не предусматривало каких-то катастроф, он нормально летел. Он не дымил. Резко ушел влево и "сверлом" пошел вниз", - говорит очевидец Юрий Кондратюк.

Мужчина говорит, пилоты, вероятно, пытались катапультироваться: "Вижу - строп лежит. Видно, хотел катапультироваться. Наверное, не успел парашют раскрыться, потому что низкая высота была. Мы приехали, еще никого не было. Догорает самолет. Здесь валяется рука. В кукурузе труп один. Второго я не видел".

Еще один очевидец рассказывает, что самолетов было два. Когда один упал, второй сделал несколько кругов над ним и улетел.

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"Один покружил, а этот падал. И он, наверное, чтобы на деревню не попасть, поехал прямо на кукурузу", - говорит очевидец Виктор Розумный.

Вероятно, Л-39 или "Альбатрос" поднялся в небо из воинской части в Староконстантинове - она расположена неподалеку. Там от комментариев отказываются. Краткую информацию предоставляет пресс-служба воздушных сил:

"На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место выехала комиссия командования воздушных сил. Проводятся следственно-оперативные действия. Причины выясняются".

Из официальных источников известно, что это был тренировочный полет. А самолет Л-39 как раз и предназначен для отработки навыков пилотов-истребителей. Он находится на вооружении в 30 странах.

Как сообщал УНИАН, правоохранители квалифицировали падение военного самолета в Хмельницкой области как нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия.

29 сентября в Хмельницкой области близ села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39, выполнявшего учебный полет, погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле.