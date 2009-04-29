Венгерская компания Фирташа не получает газ от украинской компании Фирташа

Газпром опроверг наличие договоренностей с венгерской Emfesz о поставках ей российского газа вместо RosUkrEnergo. Как заявил РосБизнесКонсалтингу официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, таких договоренностей и контрактов в настоящее время нет. Венгерская Emfesz сегодня сообщила о том, что поменяла поставщика газа с RosUkrEnergo на некую компанию "РосГаз", которую она назвала "фирмой, входящей в сферу интересов Газпрома".

"Как известно, единым экспортным каналом поставок российского газа является компания "Газпром экспорт". Компания "РосГаз", которая называлась сегодня в сообщениях венгерской стороны, никакого отношения к Газпрому не имеет и в группу "Газпром" не входит", - подчеркнул С.Куприянов.

Emfesz объяснила смену поставщика наличием трудностей у RosUkrEnergo с выборкой газа из подземных хранилищ на Украине. При этом компания пообещала, что для ее потребителей никаких ощутимых изменений после перемены не будет.

Венгерская Emfesz контролируется Дмитрием Фирташем, который также является совладельцем RosUkrEnergo. Emfesz импортирует ежегодно около 3 млрд куб. м газа в Венгрию, обеспечивая 20% потребностей страны. Компания приобретает газ у компании RosUkrEnergo.