В Одессе отпущенная на поруки воспитатель комплекса "Виктория" содействует следствию – прокуратура

В Одессе отпущенная на поруки воспитатель спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Наталья Янчик содействует следствию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Читайте такжеПожар в одесском лагере: суд отпустил из-под стражи воспитательницу под поручительство нардеповОн напомнил, что старший воспитатель Янчик была ответственна за противопожарную безопасность на территории комплекса.

«Сегодня ей изменена мера пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки. Хотя процессуальный представитель, и я его в этом поддерживаю, настаивал на домашнем аресте. Были все основания задерживать и объявлять подозрение, но в дальнейшем она всячески содействовала следствию, давала обширные и аргументированные показания. То есть, сделала вклад для установления истины в этом деле», - отметил прокурор.

В связи с этим, по словам прокурора, сегодня он на возражал против смягчения меры пресечения. Вместе с тем, Жученко подчеркнул, что абсолютно уверен: все основания для оглашения подозрения, имеют место и сейчас.

Он также подверг критике аргументы, которые приводили противники задержания Янчик, в частности, о том, что ей всего 23 года, что она якобы давно не работает в «Виктории» и пр.

Жученко подчеркнул, что с января этого года Янчик была назначена ответственной за противопожарную безопасность, а летом сотрудник Киевского отдела ГСЧС (Одесса), который проверял исполнение предыдущего предписания, наложил на Янчик административное взыскание, которое было уплачено. По его словам, по законности наложения штрафа «есть большие вопросы», однако подозреваемая против него не возражала. При этом в тот же день, 23 июня, ей вручили новое предписание, с которым она лично ознакомилась. Был установлен срок для устранения нарушений, но никаких мер, вплоть до плана работ, не было принято.

«Мне безразлично, сколько ей лет – 23 или 93, и в каком она статусе. Это взрослый человек, который понимал, за что отвечает», - акцентировал Жученко.

Он также заявил, что следствие не располагает (ему не предоставлено) ни приказа об увольнении Янчик, ни ее соответствующего заявления и пр. Кроме того, банковская зарплатная карта воспитателя свидетельствует о том, что она снимала зачисленные ей деньги за август 2017 года, а в день трагедии, 15 сентября, ей был зачислен аванс. «Конечно, она его не сняла, а якобы приходит к заместителю директора и отдает карту», - сказал прокурор.

По его словам, письменные пояснения Янчик, датированные 16 сентября, свидетельствуют о том, что накануне, в день пожара, с 7.30 до 19.00 она находилась на своем рабочем месте. Вместе с тем, по словам прокурора, на работе последнее время она действительно появлялась реже, потому что 22 сентября у нее должна была состояться свадьба.

«К ней просто лояльно отнеслись и дали время на подготовку к торжеству», - пояснил прокурор.

Он акцентировал, что сейчас активно проводится служебное расследование в отношении должных лиц местного самоуправления, в частности, одесской мэрии.

«О подозрении пока сообщено только двум лицам, в связи с тем, что там четко обозначены обязанности. Но могу с полной ответственностью заявить, что буквально через несколько дней у нас будет дана юридическая оценка и действиям чиновников», - добавил Жученко. По его словам, сейчас расследуется факт выделения из бюджета города 11 млн грн на противопожарные мероприятия в «Виктории», которые якобы были разворованы, и пр.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.