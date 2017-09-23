Воспитательница из детского лагеря "Виктория" уволилась за месяц до пожара - адвокат

Адвокат воспитательницы лагеря "Виктория" Алексей Черный заявляет, что подзащитная не может быть ответственна за пожар, в результате которого погибли три ребенка. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, воспитательницу Наталью Янчик в начале 2017 года назначили ответственной за противопожарную безопасность.

"Приказом, которым на нее была наложена ответственность, также указывается, что заместитель директора лагеря должна организовать проведение обучения, инструктаж. Приказ в 2017 году ссылается на нормативно правовой акт, который уже был отменен. То есть это правила пожарной безопасности", - сказал он.

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"На воспитателя, которая не является специалистом в вопросе пожарной безопасности, специалистом в вопросах техники, неподготовленного, не проинструктированного, необученного была возложена ответственность чисто формально", - добавил адвокат.

Также он добавил, что 10 августа Янчик подала заявление на увольнение с 24 августа.

"Это было связано с тем, что заканчивается детская смена. Заявление у нее не принимают, а оставляют на столе у заместителя директора. После 24 августа она фактически прекращает выполнять служебные обязанности. К моменту пожара она уже больше 2 недель не работала", - рассказал Черный.

Но, по его словам, приказ об увольнении ей на руки не выдали.

"У нее подтверждение того, что ее уволили нет. Но факт того, что она не ходила на работу есть. Это подтверждается показаниями свидетелей, ее показаниями. У нее сегодня (22 сентября – ред.) должна быть свадьба. Есть документы, которые это подтверждают. Есть запись в ЗАГСе", - сказал он.

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Черный добавил, что после ее увольнения, никого не назначили ответственным за противопожарную безопасностью. Адвокат высказал мнение, что круг подозреваемых может расшириться.

Он подчеркнул, что арестованная воспитательница не является настолько потенциально опасным лицом, которое надо удерживать в СИЗО.

"Стратегия защиты будет в том, чтобы показать, что это не та личность, которая должна отвечать за эти события", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли.