Какие украинские банки больше всех потеряли в I квартале

Среди поданных отчетов украинских банков за первый квартал 2009 г. наибольшей прибылью может похвастаться государственный Ощадбанк (439 млн грн), а наибольшие потери понес Укрпромбанк (4 441,364 млн грн).

Январь-март 2009 г. Укрсиббанк закончил с убытком 851,822 млн гривен.

Банк "Финансы и Кредит" закончил первый квартал с чистой прибылью 0,224 млн гривен.

Первый квартал 2009 г. Кредитпромбанк закончил с чистой прибылью 2,142 млн грн.

VAB Банк закончил этот период с убытком 6,758 млн гривен.

Первый украинский международный банк (ПУМБ) закончил с убытком 119,759 млн гривен.

Январь-март входящий в группу крупнейших Приватбанк закончил с чистой прибылью 339,389 млн гривен.

Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк) закончил отчетный период с чистой прибылью 7,643 млн гривен.

Январь-март входящий в группу крупнейших Райффайзен Банк Аваль закончил с убытком 368,969 млн гривен.

Государственный Ощадный банк закончил первый квартал с чистой прибылью 439,279 млн гривен.

Январь-март входящий в группу крупнейших Альфа-банк (Украина) закончил с убытком 161,443 млн гривен.

Январь-март входящий в группу крупнейших Укрсоцбанк закончил с чистой прибылью 54,156 млн гривен.

Первый квартал 2009 г. входящий в группу средних банк "Киев" закончил с убытком 382,009 млн гривен.

Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк отчетный период закончил с убытком 220,047 млн гривен.

Январь-март входящий в группу крупнейших Укрпромбанк закончил с убытком 4 441,364 млн гривен.

Первые 3 месяца 2009 года входящий в группу крупных Ситибанк (Украина) закончил с чистой прибылью 182,742 млн гривен.

Дело