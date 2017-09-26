Шабаши и панковские оргии 90-х: BRUTTO выпустили еще один клип на песню с текстом Жадана (видео)

Группа BRUTTO представила клип на песню “Папяроска”, которая вошла в их третий альбом “Рокі”. Текст песни написал известный украинский поэт Сергей Жадан, затем он был переведен на белорусский, говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

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"Вспомнили дворово-хулиганскую юность, романтику неформальных тусовок, первые шаги в рок-музыке. Сергей Жадан и [режиссер Андрей] Давыдовский знают о тусовках 90-х не понаслышке. Они олдовые и трушные участники этих незабываемых шабашей и панковских оргий", - рассказал лидер группы Сергей Михалок.

Съемки длились в течение двух дней в Киеве. Основной локацией стала заброшенная психбольница.

Сергей Жадан, который, помимо “Папяроски” написал текст к еще трем трекам из последнего альбома, рассказал: “BRUTTO дают по-настоящему прикурить. Наиболее щемящая и пронзительная песня из нового альбома. История о счастливом детстве, из которого вырастают все наши вредные привычки. Драйвово, как и должно быть в детстве”.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года Михалок и его продюсер Антон Азизбекян получили вид на постоянное проживание в Украине.