Солист групп "Ляпис Трубецкой" и "Brutto" Сергей Михалок получил вид на жительство в Украине

Сегодня, 25 мая, председатель Государственной миграционной службы Украины Сергей Радутный вручил им эти удостоверения, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в миграционной службе, в январе этого года вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко подал ходатайство в МВД с просьбой предоставить разрешение на проживание для этих двух артистов как деятелям культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, чтобы поддержать имидж Украины как государства, в котором гарантированы возможности для свободного выражения собственных взглядов и убеждений, в том числе через творческую деятельность, а также учесть в этом решении позицию группы по поддержке украинской Революции достоинства и их вклад в развитие украинской музыки.

Читайте такжеЛидер группы "Ляпис Трубецкой" попросил Украину предоставить ему право на постоянное проживаниеВ Государственной миграционной службе отметили, что вид на жительство дает иностранцам право постоянно проживать в Украине и пользоваться теми же правами и свободами, а также нести такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины (право избирать и быть избранными в органы власти, работать на государственной службе и тому подобное).

Как сообщалось, музыкант Михалок и его продюсер Азизбекян решили получить право на постоянное проживание в Украине, не отказываясь от белорусского гражданства.

Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властями Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса.

"Ляпис Трубецкой" от начала поддерживали Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.