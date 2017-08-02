Суд в Киеве арестовал 57-летнего австрийца по подозрению в растлении малолетних

Сегодня, 2 августа, Подольский районный суд Киева арестовал задержанного 57-летнего гражданина Австрии, который находится в международном розыске за развращение малолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, он арестован на 40 суток.

Он был задержан накануне в столице на территории жилого массива Виноградарь.

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Установлено, что 57-летний гражданин Австрии находится в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206, ст. 207, ст. 212 УК Австрийской Республики, то есть по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетних.

Отмечается, что с целью избежания уголовной ответственности мужчина уехал в Киев, где и скрывался до сих пор.

«Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Австрии о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности», - добавили в прокуратуре.