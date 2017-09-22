В каждой столичной школе спасатели выявили нарушения пожарной безопасности (видео)
Почти 90% школ столицы не оборудованы противопожарными системами.
В каждой столичной школе спасатели выявили нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Проверку инициировали после одесской трагедии по всей Украине. Спасатели пошли на внеплановые рейды - посмотреть, как выполняются их предписания. Общей статистики пока нет. Но те цифры, которые удалось узнать ТСН, впечатляют.
Так в одном из киевских интернатов было выявлено 17 нарушений: неправильно подключены гидранты, неисправен огнетушитель, а также полное отсутствие пожарной сигнализации, что является огромным нарушением.
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Все дело в недофинансировании, объясняет директор заведения.
В целом же проверка выявила нарушения в каждой столичной школе и детском саду.
Почти 90% школ столицы не оборудованы противопожарными системами. В регионах ситуация еще хуже.