Суд арестовали ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория"

Киевский районный суд города Одесса арестовал без права внесения залога воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября во время пожара погибли дети.

Как было сообщено в понедельник, 18 сентября, на сайте суда, следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога, пишет Deutsche Welle.

Расследование установило, что 23 июня 2017 года Киевский районный в городе Одессе отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынес предписание, согласно которому от ответственного за пожарную безопасность лица потребовали принять ряд мер.

"Но подозреваемая, ознакомившись с указанным распоряжением, и будучи обязанной выполнить его в полном объеме, не приняла мер по его выполнению", - отмечается в сообщении.

Воспитательницу подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей и материального ущерба в особо крупных размерах).

Ранее суд в Одессе арестовал без права внесения залога директора муниципального детского комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборке обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержан директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.