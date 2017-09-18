Суд арестовали ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория"
Еще в июне ГСЧС вынесло предписание, согласно которому от ответственного за пожарную безопасность лица потребовали принять ряд мер.
Киевский районный суд города Одесса арестовал без права внесения залога воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября во время пожара погибли дети.
Как было сообщено в понедельник, 18 сентября, на сайте суда, следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога, пишет Deutsche Welle.
Расследование установило, что 23 июня 2017 года Киевский районный в городе Одессе отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынес предписание, согласно которому от ответственного за пожарную безопасность лица потребовали принять ряд мер.
"Но подозреваемая, ознакомившись с указанным распоряжением, и будучи обязанной выполнить его в полном объеме, не приняла мер по его выполнению", - отмечается в сообщении.
Воспитательницу подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей и материального ущерба в особо крупных размерах).
Ранее суд в Одессе арестовал без права внесения залога директора муниципального детского комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети.
Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборке обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Задержан директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.