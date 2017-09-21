Медики Днепра спасли жизнь и зрение тяжелораненому у Торецка бойцу (видео)
19:15, 21 сентября 2017Общество
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Мина взорвалась прямо под 18-летним бойцом.
Медики Днепра спасли жизнь и зрение тяжкопораненому у Торецкая бойцу
Медики Днепра спасли жизнь и зрение тяжелораненому у Торецка бойцу. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Мина взорвалась прямо под 18-летним бойцом. Одну ногу спасти не удалось. Изрешеченного осколками, с огромной кровопотерей, его едва смогли довезти до Днепра. Руслан выдержал уже шесть операций. Чтобы спасти глаза, медики под микроскопом 2,5 часа доставали сотни мелких осколков и сшивали разорванные ткани.
Врачи уверены, что через несколько операций Руслан уже сможет читать.
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