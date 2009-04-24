Заморозки значительно повредили посевы зерновых в Украине

Заморозки, зафиксированные в эти дни на большей части территории Украины, привели к повреждениям посевов зерновых культур.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, наблюдающиеся в эти дни погодные условия для посевов неблагоприятны. Озимые в сложившейся ситуации «чувствуют себя еще более-менее нормально», потому что растения более развиты и берут влагу из более глубоких слоев почвы, где ее еще достаточно. Вместе с тем, контрастные температуры в этот период развития не очень благоприятны для растений.

«Относительно яровых – есть повреждения всходов и подмерзание листьев. Кроме того, для яровых еще не хватает влаги», - сказала собеседник агентства. Она отметила, что «будут значительные повреждения всходов, но будет ли это гибель, станет понятно позже. Подмерзшие растения смогут восстановиться, если не будет затронута точка роста. В противном случае будет гибель посевов», - сказала специалист.

По ее словам, сегодня невозможно оценить масштабы поражения, потому что картина очень разная в различных регионах. «Сроки для посевов были очень сжатые, и сеяли в разное время. Поэтому растения сегодня в разных фазах развития. Но в основном, это всходы, а они уязвимы», - сказала Т.АДАМЕНКО.

Она добавила, что в последние дни, например, в Луганской области на высоте травостоя отмечались температуры до минус 14 градусов, поэтому сейчас посевы юго-восточной части страны поражены больше, чем северно-западной. «Сейчас нельзя ничего спрогнозировать, потому что явление не закончилось, и проявления негативного воздействия заморозков будут видны через некоторое время. Нужно, чтобы прошло время, чтобы проявились последствия», - сказала она.