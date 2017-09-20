Пожар в детском лагере: мэр Одессы отстранил трех чиновников

После трагедии в одесском оздоровительном лагере "Виктория", где погибли в ночь на 16 сентября трое детей, городской голова Геннадий Труханов отстранил от должностей на период расследования еще трех чиновников горсовета. Об этом сообщила депутат горсовета Анна Позднякова в Facebook.

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"Только что на согласительном совете стало известно, мэр отстранил от занимаемых должностей чиновников, в ведении которых был детский лагерь "Виктория": вице-мэра по гуманитарным вопросам, глава управления капитального строительства, руководителя городского Гаска", - отметила Позднякова.

Также рекомендуется на сессии горсовета обсудить вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования причин и обстоятельств, приведших к трагедии.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время были обнаружены фрагменты еще одного тела.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд арестовал обоих без права внесения залога.