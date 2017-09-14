Творец "Дэдпула" займется возрождением "Терминатора" со Шварценеггером

Официально стало известно, что режиссер Тим Миллер, который снял «Дэдпула», возьмётся за съемки новой части «Терминатора», а Джеймс Кэмерон выступит в качестве продюсера. Об этом сообщает Screenrant.

Подробнее о новом фильме мы узнаем на следующей неделе. 19 сентября в Лос-Анджелесе состоится специальное мероприятие с участием Джеймса Кэмерона и Тима Миллера. Кинематографисты поделятся с журналистами The Hollywood Reporter планами относительно «возрождения Терминатора».

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Напомним, что права на франшизу вернутся к Джеймсу Кэмерону в 2019 году. Вполне возможно, что мы увидим не один фильм, а целых три — об этом заявил сам Джеймс Кэмерон. Кроме того, к своей роли вернется Арнольд Шварценеггер.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее показали обновленный фильм "Терминатор: Судный день".