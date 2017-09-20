За убийство депутата от "Свободы" в Миргороде задержали трех человек

Сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали трех человек, подозреваемых в причастности к убийству депутата ВО «Свобода» Олега Супруненко.

Читайте такжеУмер депутат от "Свободы", которому неизвестные проломили голову три недели назадКак сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, члены преступной группы обоснованно подозреваются в разбойном нападении с причинением тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко.

"На данный момент задержаны три человека. Члены группы дали показания о причастности к совершению разбойного нападения. Также проверяется информация о причастности к данному преступлению других лиц", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, сегодня ожидается объявление задержанным подозрения, а также избрание им меры пресечения до 15:00.

В то же время источник в Нацполиции сообщил УНИАН, что среди задержанных - депутат Миргородского городского совета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Эту информацию также подтвердил лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице Facebook сегодня, 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции ВО «Свобода» в Миргородском горсовете Олег Супруненко умер 7 августа 2017 года. 12 июля в Миргороде в час ночи на депутата напали неизвестные в масках и избили его. В больницу пострадавшего доставили в состоянии комы с серьезными травмами головы и многочисленными переломами. Более трех недель он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.