В Харькове задержали хакера, который подглядывал через веб-камеры за людьми

В Харькове сотрудники киберполиции и Нацполиции задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу чужих компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчину подозревают в том, что он, используя вредоносное программное обеспечение, незаконно вмешивался в компьютерные сети как украинских пользователей Интернет-сети, так и иностранных государств.

Читайте такжеВ США приговорили хакера из Украины до 30 месяцев лишения свободы

Хакер получал доступ к персональным компьютерам на правах админа и таким образом имел возможность контролировать их работу. Кроме того, используя веб-камеры пользователей ПК, он следил за их личной жизнью.

В квартире хакера изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого было вредоносное программное обеспечение, которое он использовал для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей сети Интернет.

По данным правоохранителей, количество инфицированных "машин" – около сотни.