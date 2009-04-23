Резервный фонд России будет практически полностью израсходован в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Москве сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

"Мы предполагаем, что Резервный фонд в следующем году будет практически полностью израсходован", - сказал он, подчеркнув, что фонд выполнит свою задачу поддержки бюджетной системы в кризисных условиях.

"Кризис беспрецедентный, такого мир еще не знал, и в этих условиях Резервный фонд спасет Россию и защитит ее от самых тяжелых и драматических последствий", - убежден А.КУДРИН.

В связи с кризисом министр финансов прогнозирует также снижение расходов по ряду направлений и федеральных программ из госбюджета.

Как известно, Резервный фонд России формируется из поступлений доходов от экспорта нефти и газа. Он призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет.

По состоянию на 1 апреля 2009 года совокупный объем Резервного фонда РФ составлял 121,06 млрд. долл.