Больница Симферополя отказалась принимать крымчанина Параламова для снятия побоев - СМИ

В крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять вывезенного накануне в неизвестном направлении и найденного сегодня избитым крымского татарина Рената Параламова.

Читайте такжеБили и пытали током: крымский татарин Параламов рассказал об издевательствах российских силовиков Как сообщает Крым.Реалии, оформить мужчину в больницу и снять побои пытались двоюродный брат Параламова Раим Адильшаев с защитником Параламова Эмилем Курбединовым.

Адильшаев подтвердил, что Параламова, которого обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя, сильно избили – «до неподвижности».

Накануне в доме Параламова прошел обыск, который силовики назвали «обследованием и следственными действиями» и после которого, по словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли крымчанина в неизвестном направлении. Адвокат предположил, что «осмотр» может быть связан с религиозной активностью Параламова. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Источник: https://ru.krymr.com/a/news/28735403.html

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова состоялся обыск. По словам его адвоката, Параламова увезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Активисты сообщили, что Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.

Как сообщил в комментарии УНИАН адвокат Маммет Мамбетов, Параламов сегодня, 14 сентября, позвонил с неизвестного номера и рассказал, что находится на автостанции «Восточная» г. Симферополь. «Его сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи», - сказал Мамбетов. На уточняющий вопрос, находился ли Параламов в ФСБ, собеседник агентства ответил: «Да, полиция поселка Нижнегорский сообщила, что он со вчерашнего дня находился там».