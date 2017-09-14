В квартире участника "прорыва Саакашвили" полиция нашла оружие и боеприпасы (фото)

Полиция обнаружила в квартире одного из участников событий на пункте пропуска «Шегини» оружие и боеприпасы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, 13 сентября полицейские во время обыска обнаружили автомат Калашникова и 790 патронов калибра 5,45 мм и 301 патрон калибра 7,62 мм.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить происхождение.

Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации 10 сентября Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

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Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вследствие нарушения публичного порядка на государственной границе пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующую админдело 18 сентября будет рассматривать Мостиский районный суд Львовской области.