Били и пытали током: крымский татарин Параламов рассказал об издевательствах российских силовиков

Крымский татарин Ренат Параламов местонахождение которого до сегодняшнего дня было неизвестно, нашелся и рассказал, что российские силовики били и пытали его электрическим током.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

«Он позвонил с неизвестного номера и сообщил, что находится на автостанции "Восточная" г.Симферополь. Его сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи», - рассказал он.

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На уточняющий вопрос, находился ли Параламов в ФСБ, собеседник агентсва ответил: «Да, полиция п.Нижнегорский сообщила, что он со вчерашнего дня находился там».

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в полиции сказали, что Параламов находится в здании ФСБ, в то же время в главном управлении ФСБ эту информацию опровергли.

13 сентября, в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова состоялся обыск.

По словам его адвоката, Параламова увезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Активисты сообщили, что Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.