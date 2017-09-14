В Мариуполе будут судить полицейского и его жену, которые за взятку помогали наркоману получить водительские права без экзамена

В Мариуполе будут судить полицейского и его жену, которые за взятку в размере 600 долларов способствовали местному жителю, состовшему на учете в наркологическом диспансере, получить водительские права без экзамена и медосмотра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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В ходе досудебного расследования установлено, что в мае-июне 2015 года 36-летний старший инспектор-дежурный дежурной части Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Главного управления Национальной полиции в Донецкой области согласился посодействовать жителю Мариуполя, который находится на учете в наркологическом диспансере, в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг МВД Украины и без прохождения медицинского обследования.

«Для реализации своего намерения правоохранитель вступил в преступный сговор с работниками соответствующих учреждений в Херсонской области, а свои услуги оценил в 600 долларов США. По договоренности с инспектором, неправомерную выгоду в сумме 15600 грн и фотографии для водительского удостоверения «заказчик» передал его жене, после чего супругов задержали», - сообщили в прокуратуре.

Семейная пара обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт прокуратурой утвержден и направлен в суд. Полицейскому и его жене грозит от 5 до 10 лет лишении свободы с конфискацией имущества.