Заключенные колонии в Одессе сшили 30 тысяч комплектов зимней одежды для бойцов АТО (видео)

13:42, 13 сентября 2017
Общество
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Готовые комплекты уже в ближайшее время повезут в части тылового обеспечения.

Кадр из видео ТСН

Швеи говорят, что материал, из которого шьют спецодежду, стал более качественным, сообщает ТСН. А конструкция зимних курток и брюк все больше приближается к натовским - с дополнительными карманами и ремнями.

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Готовые комплекты уже в ближайшее время повезут в части тылового обеспечения.

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Теги: #зимняя одежда для военных#поддержка бойцов АТО