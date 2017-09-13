Заключенные колонии в Одессе сшили 30 тысяч комплектов зимней одежды для бойцов АТО (видео)

Швеи говорят, что материал, из которого шьют спецодежду, стал более качественным, сообщает ТСН. А конструкция зимних курток и брюк все больше приближается к натовским - с дополнительными карманами и ремнями.

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Готовые комплекты уже в ближайшее время повезут в части тылового обеспечения.