Заключенные колонии в Одессе сшили 30 тысяч комплектов зимней одежды для бойцов АТО (видео)
13:42, 13 сентября 2017Общество
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Готовые комплекты уже в ближайшее время повезут в части тылового обеспечения.
Кадр из видео ТСН
Швеи говорят, что материал, из которого шьют спецодежду, стал более качественным, сообщает ТСН. А конструкция зимних курток и брюк все больше приближается к натовским - с дополнительными карманами и ремнями.
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Готовые комплекты уже в ближайшее время повезут в части тылового обеспечения.
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