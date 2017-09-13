Козловский о расставании с невестой: история любви сложилась, но не о нас и не для нас

Украинский певец Виталий Козловский, невеста которого Рамина покинула его, прокомментировал разрыв. На своей странице в Facebook он разместил свое фото в кресле и оставил трогательный стих.

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"Не важно, кто кого бросает. Не важно, кто сказал "Прощай", и поводы изобретает, чтоб не обидеть невзначай. Как это всё смешно, нелепо и ни к чему искать слова. Не повторять, не кукарекать: "любовь прошла, любовь прошла". Была ль любовь на самом деле или придумали её? А может просто захотели сыграть неведомо во что?! Она придет как неизбежность, как чудо, как своё-своё. И предыдущая нелепость поможет распознать её. Я искренне скажу спасибо, за в чем-то правду, в чем-то фарс. История любви сложилась, но не о нас и не для нас", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября невеста Козловского, модель Рамина Эсхакзай сообщила поклонникам неприятную новость - они разошлись. "Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы разошлись. Это сложное решение я приняла. Причиной стала моя неготовность к созданию брака", - говорится в ее сообщении.