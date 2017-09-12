Finita la comedia: Виталия Козловского бросила невеста

Невеста певца Виталия Козловского, модель Рамина Эсхакзай сообщила поклонникам неприятную новость - они расстались. Об этом девушка написала в своем Instagram.

"Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы расстались. Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя неготовность к созданию брака", - говорится в сообщении Рамины.

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При этом девушка уточнила, что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах. "Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше - время покажет", - добавила она.

Напомним, Козловский сделал предложение своей девушке накануне 8 марта.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился в сети новым совместным фото с Настей Каменских, на котором его подписчики рассмотрели якобы неопровержимые доказательства того, что пара и правда вскоре намерена пожениться.