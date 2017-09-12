Finita la comedia: Виталия Козловского бросила невеста
Причиной расставания, по словам Рамины, стала ее неготовность у браку.
Невеста певца Виталия Козловского, модель Рамина Эсхакзай сообщила поклонникам неприятную новость - они расстались. Об этом девушка написала в своем Instagram.
"Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе, мы расстались. Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя неготовность к созданию брака", - говорится в сообщении Рамины.
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При этом девушка уточнила, что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах. "Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше - время покажет", - добавила она.
Напомним, Козловский сделал предложение своей девушке накануне 8 марта.
Finita la comedia ... Друзья, журналисты и все неравнодушные люди, которые интересовались жизнью нашей с Виталиком пары. Хочу сообщить вам, что мы больше не вместе , мы расстались . Это сложное решения приняла я. Причиной послужила моя не готовность к созданию брака . Сразу хочу уберечь себя от клеветы со стороны прессы и напишу , что причина расставания не в изменах и не в подобных негативных моментах . Итак, мы пока что взяли паузу в отношениях. Как будет дальше - время покажет. P.S: я так поняла,мы играем в игру "Тупой и ещё тупее" , нужно объявить конкурс на выдумку самой тупейшей причины расставания
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился в сети новым совместным фото с Настей Каменских, на котором его подписчики рассмотрели якобы неопровержимые доказательства того, что пара и правда вскоре намерена пожениться.