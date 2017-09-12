В Ивано-Франковске мужчина сядет на полгода в тюрьму за надругательство над флагом Украины

Апелляционный суд Ивано-Франковской области отменил решение Ивано-Франковского городского суда о назначении 850 грн штрафа местному жителю, который надругался над флагом Украины, и постановил лишить его свободы на полгода.

Читайте такжеСБУ вычислила мужчину, надругавшегося над госфлагом на терриконе в ЛисичанскеКак сообщили в суде, коллегия судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Ивано-Франковской области рассмотрела на открытом судебном заседании апелляционную жалобу заместителя прокурора Ивано-Франковской области Руслана Гнидана на приговор Ивано-Франковского городского суда от 14 июня 2017 года.

Суд первой инстанции установил, что обвиняемый - 37-летний житель Ивано-Франковска в марте 2017 года сорвал флаг Украины с торгового центра, бросил его на землю, растоптал ногами, высморкался в него, то есть совершил публичное надругательство над государственным символом.

Ивано-Франковский суд признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде штрафа - 850 грн.

Коллегия судей апелляционную жалобу прокурора удовлетворила, учитывая тяжесть преступления, его общественную опасность, и вынесла новый приговор.

«За демонстративное пренебрежение к государственному флагу Украины гражданину назначено более строгое наказание по ч. 1 ст. 338 УК Украины в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев», - говорится в решении суда.