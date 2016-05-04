Со стелы в центре Харькова украли герб Украины

13:00, 04 мая 2016
Общество
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Харьковские правоохранители проводят проверку по факту исчезновения герба Украины со стелы на проспекте Правды, 11.

В Харькове совершена очередная диверсия в отношении стелы на проспекте Правды / Фото facebook.com/slava.mavrichev

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области в своем Facebook, информация об исчезновении национального символа поступила в Шевченковское отделение полиции в городе Харькове 3 мая в 13:35.

На проспект Правды,11 выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в апреле 2015 года неизвестные взорвали стелу с государственным флагом Украины на проспекте Правды.

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