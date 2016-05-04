Со стелы в центре Харькова украли герб Украины

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области в своем Facebook, информация об исчезновении национального символа поступила в Шевченковское отделение полиции в городе Харькове 3 мая в 13:35.

На проспект Правды,11 выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в апреле 2015 года неизвестные взорвали стелу с государственным флагом Украины на проспекте Правды.