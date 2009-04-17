В честь 360-летия Кальницкого казацкого полка заложен парк

В честь 360-й годовщины создания Кальницкого казацкого полка, известного под проводом Ивана Богуна, в Винницкой области заложен парк Казацкой славы в рамках создания историко-культурного комплекса «Казацкая левада».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КОШЕЛЬНИК.

По ее словам, новый парк Казацкой славы – часть историко-культурного комплекса «Казацкая левада», который планируют разбить на территории 0,86 га в селе Кальник Иллинецкого района Винницкой области.

На площади 0,6 га 16 апреля высажено 300 деревьев разных пород. Традиционные липу, каштан, калину, ель и тому подобное «разбавили» экзотичные лиственница и японская айва. Центральную аллею украсил молодой дуб. Также на зеленой территории планируют установить несколько беседок. Вместе с руководителями области Александром ДОМБРОВСКИМ и Григорием ЗАБОЛОТНЫМ над высадкой работали сотрудники органов местной власти, ученики школ, казаки общественной организации «Казацкое общество "Кальницкий полк им. І.Богуна".

Кроме того, по случаю основания Казацкого парка была заложена капсула с обращением к потомкам. И.КОШЕЛЬНИК отметила, что в обращении речь идет о сохранении исторической памяти, связей между поколениями и почтительном отношении к прошлому своего народа.