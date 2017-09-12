Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают. Об этом сообщили сотрудники библиотеки.

Читайте такжеАдвокат обжаловал приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве«Сейчас в библиотеке осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжается сокращение персонала, и на сегодняшний день остался лишь один сотрудник на должности «библиотекарь». «Кто-то ушел, кого «ушли», кого сократили. Коллектив разогнали», - добавил он.

После репрессий против библиотеки, осуждения бывшего директора Натальи Шариной, розыска следователями читателей за интерес к «экстремистской» и «националистической» литературе в читальные перестали заходить посетители, сказал сотрудник библиотеки.

Он отметил, что осталось дождаться, когда демонтируют вывеску, где указано «Библиотека украинской литературы».

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у Шариной.

5 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, «призывающей к ненависти и вражде», а также в растрате бюджетных средств.

Защита Шариной обжаловал приговор.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.