Экс-директор библиотеки украинской литературы в Москве рассказала в суде о подброшенных силовиками книгах (видео)

Условно осужденная за «призывы к ненависти и вражде» экс-директор библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина рассказала о подброшенных ей «экстремистских» книгах.

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«В читальном зале и абонементе, это можно посмотреть в протоколе обыска, ни одной книги, входящей в список экстремистских материалов на сегодняшний день, нет и не было. То. Что перечислялось, из 24 книг, которые мне вменяются, по существу 13, а если учитывать диск и два буклета, то 16, - были подброшены. Я на этом буду настаивать. Это видели сотрудники, не только я. Это видели камеры наблюдения», - заявила Шарина в суде.

Как сообщал УНИАН, сегодня Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, которая «призывает к ненависти и вражде», а также в растрате госсредств.

Справка УНИАН. 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

Шарину обвинили в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам.

31 марта 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняли в растрате 297 тыс. руб.