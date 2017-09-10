Встречать Саакашвили пришла участница Femen: устроила голую акцию и бросилась бежать через границу (видео)

Активистка Femen Алиса провела акцию на дороге перед КПП Краковец, где ожидают приезда Саакашвили.

Она оголила грудь и подняла портреты Порошенко и Саакашвили с надписью "Fools without borders" ("Дураки без границ"). Тот же слоган она начала выкрикивать.

Несколько десятков украинских полицейских бросились на ее задержание, но активистка бросилась бежать, перелезла через забор и побежала по полю в сторону Украины.

Через 150 метров полицейские ее догнали, повалили на землю, после чего попытались перетащить назад через забор. По наблюдению корреспондента издания, с ней обходились очень грубо - тащили за волосы, руки и ноги.

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Присутствующие в палаточном городке бросились на ее защиту, возникла потасовка, однако полиция оттеснила людей, перенесла активистку на дорогу и взяла ее в "коробку" - оцепление. Сама Алиса кричала, что ей больно. "Крутили" ее, в основном, женщины-полицейские.

В самом движении Femen так пояснили свою акцию: "низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия. Ситуация выходит за границы здравого смысла и человеческого терпения".

Позже в полиции заявили, что активистка пыталась нарушить государственную границу. Однако, по данным журналиста "Страны" она бежала от полиции в противоположную сторону.

Столкновения полиции и активистов продолжались на дороге - журналистка "Страны", которая находилось среди активистов, получила несколько ударов в грудь и живот. В конце концов Алису увезли в полицейской машине.