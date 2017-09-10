Саакашвили пойдет на прорыв границы с 11-летним сыном

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили намерен сегодня пересечь границу и въехать в Украину вместе со своим сыном.

Об этом он заявил сегодня журналистам во время пресс-конференции в Жешуве (Польша), которую в прямом эфире транслировал телеканал «1+1» на своей странице в Facebook.

«Я собираюсь пройти пограничный кордон и въехать в Украину... Я собираюсь приехать и отстаивать свои права в суде. Моя цель сейчас - вернуться в Украину. Я ее люблю. Я чувствую себя украинцем и уважаю украинское общество», - сказал Саакашвили.

На уточняющий вопрос журналистов, собирается ли он попытаться пересечь границу вместе с семьей, Саакашвили ответил: «Да. С моим сыном».

Он также отметил, что настроение у него сегодня хорошее, и заверил, что никакого плана «Б», на случай, если возникнут проблемы при пересечении границы, он не имеет.

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Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планирует вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.