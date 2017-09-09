На Житомирщине полиция проверила колонну автомобилей, что движется в Краковец

На Житомирщине полиция из-за сигнала о незаконной перевозке оружия останавливала колонну автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, около 9.20 час. 9 сентября на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что по автодороге "Киев – Чоп" движется колонна автомобилей с людьми, которые могут иметь незаконное оружие. Полицейские проверили сведения и осмотрели транспортные средства, после чего путники продолжили свое движение.

"В транспортных средствах, которые двигались колонной, находились люди в форменной одежде с нашивками одного из добровольческих батальонов во главе с народным депутатом Украины",- говорится в сообщении полиции.

На месте остановки транспортных средств, в Житомирском районе, работали руководство Главного управления Нацполиции Житомирской области, следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отделения полиции, бойцы спецподразделения и патрульные полицейские.

"Несмотря на попытки саботажа со стороны путников законных требований правоохранителей относительно предоставления для осмотра транспортных средств колонны и проверки имеющегося оружия, после коротких переговоров полицейские осуществили необходимые мероприятия. По их результатам незаконного оружия, а также других запрещенных законом предметов или таких, которые бы могли представлять опасность для людей.

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Следовательно, после проведенного осмотра колонна автомобилей двинулась дальше по своему маршруту.

"Полицейские напоминают, что на Житомирщине продолжаются оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Оружие и взрывчатка». В рамках операции правоохранители реагируют на все сообщения и проверяют оперативную информацию о возможном незаконном обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой. Затем обращаются к гражданам с пониманием относиться к полицейским мерам",- сказано в сообщении.

Из других информированных источников УНИАН стало известно, что колонна, о которой сообщает полиция, движется в Краковец.

Как сообщал УНИАН, возле пункта пропуска «Краковец» усилены наряды полиции. 10 веренсня в "Краковец" из Польши должна прибыть Саакашвили.