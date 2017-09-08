В МВД Беларуси утверждают, что не задерживали 19-летнего украинца

В МВД Беларуси заявили, что исчезнувший на территории этой страны и, впоследствии оказавшийся в российском СИЗО 19-летний украинец Павел Гриб, не задерживался местными органами внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Республики Беларусь.

«Установлено, что в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин Гриб П.И. сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено», – отмечено в заявлении.

Сообщается, что «сотрудниками ОВД Республики Беларусь проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины Гриба П.И».

«По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины», – добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях.

Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ. Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию об удерживании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране. Впоследствии официальные власти Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

7 сентября, Игорь Гриб сообщил УНИАН, что его сына удерживают в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Кирилич сообщил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в следственный изолятор в Краснодаре к Павлу Грибу.