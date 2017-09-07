ФСБ России официально признала похищение 19-летнего украинца в Беларуси - МИД

Украинским дипломатам поручено получить доступ в следственный изолятор в Краснодаре к 19-летнему гражданину Павлу Грибу, который исчез после поездки в Беларусь и которого Федеральная служба безопасности Российской Федерации обвиняет в терроризме.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Сегодня Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России по Краснодарскому краю о содержании Павла Гриба в Краснодаре", - сказал Кирилич.

"В сообщении говорится также о том, что Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт - УНИАН)", - заявил дипломат.

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Таким образом, российская ФСБ официально подтвердила, что обвиняет 19-летнего украинца в терроризме.

"Посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительство МИД РФ в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания, обеспечении его права на адвокатскую защиту, а также необходимыми лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет", - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране.

Впоследствии официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

Сегодня, 7 сентября, Игорь Гриб сообщил УНИАН, что его сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.