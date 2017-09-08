На Николаевщине горсовет планировал купить российских санкционных автобусов на миллион

На Николаевщине сотрудники СБУ предупредили закупку городским советом в одном из районных центров автомобилей российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в рамках программы «Школьный автобус» чиновники объявили тендер на закупку транспорта на миллион сто тысяч гривень.

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«Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета Национальной безопасности и обороны, введенным в действие Указом Президента Украины СБ Украины проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников», - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко призвал правительство в следующем году для поддержки национального книгоиздания увеличить расходы на закупку литературы для библиотек.

«Порядок ввоза книг из России, потому что вместе с достойными образцами художественной и научной литературы, к сожалению, в Украину вливался мощный поток украинофобской писанины и пропагандистского хлама. Такое решение стало неплохим стимулом для отечественного книгоиздания, которое имеет все шансы удовлетворить спрос украинцев на качественную литературу», - заявил он.