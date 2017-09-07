Украине удалось упорядочить ввоз книг из России - Порошенко

Президент Петр Порошенко призвал правительство в следующем году для поддержки национального книгоиздания увеличить расходы на закупку литературы для библиотек.

Читайте такжеБесперспективный пиар-ход: экс-глава МИД раскритиковал заявление Путина о миротворцах на Донбассе Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Упорядочили ввоз книг из России, потому что вместе с достойными образцами художественной и научной литературы, к сожалению, в Украине вливался мощный поток украинофобской писанины и пропагандистского хлама. Такое решение стало неплохим стимулом для отечественного книгоиздания, которое имеет все шансы удовлетворить спрос украинцев на качественную литературу», - заявил он.

«Я просил бы правительство в следующем году для поддержки национального книгоиздания увеличить расходы на закупку литературы для библиотек. Кроме того - найти действенный механизм, чтобы контрабанда книг не сводила на нет эффект от стратегически правильных решений», - добавил президент.