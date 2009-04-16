Мировые цены на нефть понизились
00:37, 16 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,79 (-0,17) долл./барр.;
в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,25 (-0,16) долл./барр.
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