Современные путешественники в "Борисполе" и морские сирены в ботсаду: что показуют на Украинской неделе моды (фото)

В Киеве накануне прошел второй день Ukrainian Fashion Week SS 2018, в рамках которого украинские дизайнеры презентовали наряды сезона весна-лето 2018.

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Ботанический сад, ночной клуб и бизнес-центр - гостям второго дня показов Ukrainian Fashion Week пришлось поездить по городу, чтобы увидеть новые коллекции любимых дизайнеров.

Жан Грицфельдт вывел своих моделей прямо на территорию аэропорта «Борисполь» - манекенщицы спускались с трапа самолета.

Свою новую коллекцию дизайнеры Lake Studio Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова посвятили мифической сирене и морскому дну, а показ решили устроить в сказочно красивом ботаническом саду имени Фомина.

Самым романтичным дефиле второго дня Ukrainian Fashion Week был показ Нади Дзяк, которая для новой коллекции искала вдохновения в классической живописи.