Первая украинка на шоу Victoria's Secret: модель рассказала, каким был ее путь к успеху (видео)

21:04, 04 сентября 2017
Общество
256

Сейчас Хлыстун появляется на обложках модных журналов и на самых престижных подиумах. Девушку окрестили "золушкой" из Днепропетровщины.

Дарья Хлыстун, которая станет первой украинкой на шоу Victoria's Secret, рассказала о пути к успеху. Три года назад она была выпускницей обычной школы в Синельниково.

Читайте такжеГрандиозный показ Victoria's Secret в Париже (фоторепортаж)

Сверстники дразнили ее из-за высокого роста, а за слишком стройное тело разбитым сердцем завершилась первая любовь. Журналисты рассказали, что мать воспитывала Дарью сама, отец ушел, когда девочке было 3 года.

Модельное агентство само нашло 18-летнюю Хлыстун в соцсетях и предложило работу, во что она поверила не сразу.

А сейчас она - на самых престижных подиумах Нью-Йорка, Милана и Парижа и появляется на обложках модных журналов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 23 августа украинская модель Дарья Хлыстун была отобрана для участия в показе Victoria's Secret 2017.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Хлыстун на шоу Victoria's Secret#первая украинка на Victoria's Secret