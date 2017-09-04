Первая украинка на шоу Victoria's Secret: модель рассказала, каким был ее путь к успеху (видео)

Дарья Хлыстун, которая станет первой украинкой на шоу Victoria's Secret, рассказала о пути к успеху. Три года назад она была выпускницей обычной школы в Синельниково.

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Сверстники дразнили ее из-за высокого роста, а за слишком стройное тело разбитым сердцем завершилась первая любовь. Журналисты рассказали, что мать воспитывала Дарью сама, отец ушел, когда девочке было 3 года.

Модельное агентство само нашло 18-летнюю Хлыстун в соцсетях и предложило работу, во что она поверила не сразу.

А сейчас она - на самых престижных подиумах Нью-Йорка, Милана и Парижа и появляется на обложках модных журналов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 23 августа украинская модель Дарья Хлыстун была отобрана для участия в показе Victoria's Secret 2017.