Мэр Чернигова назвал "больными" и "не украинцами" тех, у кого в семье меньше трех детей

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко высказался по поводу демографической ситуации в Украине, назвав «больными» и «не украинцами» тех, у кого в семье будет меньше трех детей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий пост с размышлениями о необходимости улучшения демографической ситуации мэр Чернигова разместил на своей странице в сети Facebook.

Атрошенко выразил обеспокоенность по поводу старения населения Украины, эмиграции за границу молодежи и низкой рождаемости в стране. По его словам, хотя официально населения Чернигова составляет 290 тыс. жителей, эта цифра сейчас значительно ниже. Также неизвестно точное количество населения Украины.

В качестве примера положительной государственной демографической политики Атрошенко приводит Беларусь. Он отмечает, что, несмотря на неоднозначное отношение к президенту этой страны Александру Лукашенко, государство имеет положительную демографическую ситуацию. Такой вывод мэр Чернигова сделал после посещения на День города белорусского Гомеля, «напоминающего студенческий городок» в связи с присутствием большого количества детей и молодежи.

Улучшать демографическую ситуацию Атрошенко предлагает путем привлечения религиозных представителей и соответствующего воспитания подрастающего поколения.

Читайте такжеСамые "молодые" области, сезонность и другие тренды рождаемости в Украине (инфографика)

«Если брать патриотическую составляющую, то минимум 3 ребенка в семье. Чтобы девушка или парень вырастали и знали, что, если у них не будет 3 детей, значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы. Это очень серьезный вопрос, он чувствительный, над этим нужно работать», - написал мэр Чернигова в соцсети.

Сообщение главы областного центра вызвало бурную реакцию и возмущение пользователей соцсети. Многие обращали внимание на тот факт, что сам Атрошенко - отец только двух детей. Кроме того, граждане спрашивали о государственной и муниципальной поддержке рождаемости, а также молодых семей. Речь шла и об оказании материальной помощи на проведение процедуры ЭКО.

Как сообщал УНИАН, Владислав Атрошенко избран Черниговским городским головой в 2015 году.