Украинского заложника Клыха в России удерживают в психбольнице – омбудсман

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в России удерживают в психиатрической больнице. Об этом сообщается на сайте уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской со ссылкой на информацию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Сообщается, что по состоянию на 4 сентября 2017 года Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний» России в г. Магнитогорске.

Читайте такжеМатери Клыха и Агеева попросили Путина и Порошенко помиловать сыновей и прекратить войну

Российский омбудсман заявила, что Клыха якобы было госпитализировано по собственному письменному согласию.

«Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно», – отмечается в письме Татьяны Москальковой к Омбудсману Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клыха в августе 2017 года перевели из Верхнеуральской тюрьмы в больницу в Челябинской области, однако точное его местонахождение неизвестно.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.