Незаконно осужденного в РФ Клыха этапировали в Челябинскую область - адвокат

«Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск. Мы пока не знаем точно, но судя по всему - в печально знаменитую "Верхнеуральскую крытку". Список знаменитых заключенных у нее такой, что впору признать объектом Юнеско, но сидеть там от этого не легче. Про текущее состояние Клыха ничего не известно, надеемся получить информацию на следующей неделе», - написал адвокат Илья Новиков в Facebook.

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Кроме того, по информации Новикова, другой незаконно осужденный украинец Николай Карпюк «в не менее знаменитом Владимирском централе принципиально отказался от работы».

«Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

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Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

28 января 2017 года Новиков заявил, что адвокаты и семья Клыха уже три недели не имеют информации о месте и условиях его пребывания.