В Житомире Посол Чехии открыл выставку "Ремесла чехов на Волыни"

В Житомире Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула открыл выставку «Ремесла чехов на Волыни».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Открытие состоялось сегодня, 5 сентября, на территории Народного музея истории ремесел «Ремесленный двор».

«Мы высоко ценим энтузиазм и добросовестную работу, которая помогает развивать чувство красоты, языка и чешской культуры. С сегодняшнего дня присутствие чехов на Волыни будет напоминать еще одна вещь – эта выставка», – сказал Радек Матула.

Читайте такжеВ Житомире проведут фестиваль боевого знамени "Слава"

Выставка «Ремесла чехов на Волыни» представляет собой вещи из быта чехов и орудия труда.

Кроме этого, Народный музей истории ремесел «Ремесленный двор» сегодня отмечает 20-летие.