Обнаженный "сюрприз" для депутатов: у Рады активистка Femen организовала "1 сентября в школе коррупции" (фото, видео)

13:41, 05 сентября 2017
Общество
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Так в Femen поздравили украинский парламент - "школу коррупции" - с открытием нового политического сезона.

Во вторник, 5 сентября, под Верховной Радой участницы движения Femen провели акцию "Первое сентября в школе коррупции". 

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Рыжеволосая активистка по имени Наталья с голой грудью и в школьной клетчатой юбке залезла на памятник у входа в парламент и начала звонить в импровизированный школьный колокол, передает "Страна".

"О! Молодец!", - мгновенно отреагировали на перфоманс прохожие и представители других общественных организаций, которые собирались к открытию Рады.

фото strana.ua

Девушке удалось простоять на "постаменте" около 2 минут, после чего она спустилась. Активистку увезли правоохранители в Печерский РОВД. 

Как сообщал УНИАН, 23 августа одна из активисток группы Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве обнаженной до пояса, с короной и факелом, которая должна была напоминать символ США - статую Свободы. При этом на постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость", - УНИАН.). 

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Теги: #1 сентября в школе коррупции#акция Femen у Рады