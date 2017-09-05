Обнаженный "сюрприз" для депутатов: у Рады активистка Femen организовала "1 сентября в школе коррупции" (фото, видео)

Во вторник, 5 сентября, под Верховной Радой участницы движения Femen провели акцию "Первое сентября в школе коррупции".

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Рыжеволосая активистка по имени Наталья с голой грудью и в школьной клетчатой юбке залезла на памятник у входа в парламент и начала звонить в импровизированный школьный колокол, передает "Страна".

"О! Молодец!", - мгновенно отреагировали на перфоманс прохожие и представители других общественных организаций, которые собирались к открытию Рады.

Девушке удалось простоять на "постаменте" около 2 минут, после чего она спустилась. Активистку увезли правоохранители в Печерский РОВД.

Как сообщал УНИАН, 23 августа одна из активисток группы Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве обнаженной до пояса, с короной и факелом, которая должна была напоминать символ США - статую Свободы. При этом на постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость", - УНИАН.).