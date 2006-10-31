В России поймали подозреваемого в убийстве Ерохина

В Туле (Россия) в ходе широкомасштабной операции «Розыск» задержан бывший сотрудник Государственной налоговой администрации г.Киева Сергей БИДА, подозреваемый в убийстве начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Романа Ерохина.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника управления Департамента уголовного розыска МВД России Елену ЗАРЕМБИНСКУЮ.

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины УНИАН сообщили, что Генпрокуратура России пока не направила в Украину официальные документы, подтверждающие этот факт. «Как только информация о факте задержания подтвердится, ГПУ сразу начнет готовить необходимые документы для его экстрадиции и проведения с ним соответствующих следственных действий в рамках уголовного дела по убийству полковника Р.Ерохина», - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина, а также высказал предположение, что в этом деле замешаны представители Верховной Рады. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением центров конвертаций.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о больших центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника Р.Ерохина – бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника Государственной налоговой администрации г. Киева Сергея БИДУ, обвиняемого в совершении убийства Р.Ерохина.

Ю.ЛУЦЕНКО 25 октября заявил, что в России явился с повинной один из подозреваемых в убийстве бывшего полковника МВД Р.Ерохина. «Человек, который был объявлен в розыск как один из подозреваемых в совершении убийства, в России явился с повинной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, фамилия этого человека - БИДА, а прозвище – «Кабан». Министр добавил, что БИДА сам обратился в российские правоохранительные органы с просьбой вернуть его в Украину, однако те начали процедуру экстрадиции, которая может затянуться на длительное время.